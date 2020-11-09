Xiaomi Mi 11 получит 48-мегапиксельную камеру и лучшую стабилизацию

В Geekbench появился загадочный смартфон Xiaomi на базе Qualcomm Snapdragon 875. Ожидается, что это устройство будет одним из смартфонов серии Mi 11. Теперь некоторые характеристики камеры этого телефона были уточнены.

Согласно утечкам сети, первый телефон компании Xiaomi Snapdragon 875 будет оснащен 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с размером пикселя 0,8 мкм. Помимо этой мелкой детали, смартфон серия Mi 11 выйдет с улучшениями в стабилизации. В любом случае, остается ждать больше информации о грядущих смартфонах.
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