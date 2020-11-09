Xiaomi Mi 11 получит 48-мегапиксельную камеру и лучшую стабилизацию

Согласно утечкам сети, первый телефон компании Xiaomi Snapdragon 875 будет оснащен 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой с размером пикселя 0,8 мкм. Помимо этой мелкой детали, смартфон серия Mi 11 выйдет с улучшениями в стабилизации. В любом случае, остается ждать больше информации о грядущих смартфонах.
В Geekbench появился загадочный смартфон Xiaomi на базе Qualcomm Snapdragon 875. Ожидается, что это устройство будет одним из смартфонов серии Mi 11. Теперь некоторые характеристики камеры этого телефона были уточнены.