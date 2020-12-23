Xiaomi Mi 11 получит скоростную память LPDDR5

Компания Xiaomi поделилась очередной подробностью о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 11, который будет представлен 28 декабря. Итак, аппарат получит оперативную память LPDDR5 со скоростью 6400 Мбит/с. Предполагается, что речь идет о чипах Samsung, выпущенных в августе текущего года. Данные чипы на 16% быстрее модулей памяти LPDDR5-5500, которые можно обнаружить в других флагманах.

Ранее стало известно, что базовая версия смартфона с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 690 долларов, вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 735 долларов, а за топовую версию с 12/256 ГБ памяти попросят 800 долларов.