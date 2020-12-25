Xiaomi Mi 11 получит стекло Gorilla Glass Victus

Руководитель Xiaomi Лей Цзюнь объявил о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 получит самое прочное защитное стекло на рынке Gorilla Glass Victus. Оно в 1,5 раза прочнее при падении и в 2 раза лучше защищает смартфон от царапин, по сравнению с предшественником.

По предварительным данным, смартфон также получит AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
Обзоры:
Обзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусомОбзор vivo V20. Смартфон с 44 Мп селфи-камерой и автофокусом
Обзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температурыОбзор BQ 2824 Tank T. Недорогой телефон с датчиком измерения температуры
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Новости:
Carl Zeiss заключила контракт с Vivo

В последнее время многие крупные производители смартфонов делают упор на качестве снимков, так как это де...
Защищенный смартфон DOOGEE S59 Pro доступен для предварительного заказа

Смартфон DOOGEE S59 Pro стал доступным для предварительного заказа. Защищенный смартфон сертифицирован по...
Смартфон OPPO A15s скоро появится в Индии

Ранее смартфон OPPO A15s был замечен на веб-сайте SIRIM Малайзии в дополнение к получению сертификатов EE...
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series XОбзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X
Обзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышкеОбзор Lenovo ThinkBook Plus. Ультрабук с e-Ink экраном на крышке
Топ 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 SportТоп 5 смарт-часов: от «тяжелого люкса» до бюджетного трудяги. Amazfit GTR 2 Sport
Обзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборокОбзор ThunderX3 Cronus-G. Корпус для красивых и быстрых сборок
Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5Обзор Hisense 43AE7400F. Недорогой 43-дюймовый 4K-телевизор для Sony PlayStation 5
Glorious анонсировала модульную клавиату...
Glorious анонсировала модульную клавиатуGlorious GMMK PRO это полностью модульная клавиатура в маленьком размере. ...
Oculus Quest 2 Elite Strap вновь в прода...
Oculus Quest 2 Elite Strap вновь в продаДовольно часто пользователи недовольны аксессуарами и их стоимостью для современных устройств, которые мо...
Бюджетный Samsung Galaxy A12 показали на...
Бюджетный Samsung Galaxy A12 показали наОдин из заслуживающих доверия источников опубликовал на Slashleaks рендеры смартфона Samsung Galaxy A12, ...
OUKITEL WP10 получит поддержку 5G...
OUKITEL WP10 получит поддержку 5GСогласно недавнему обновлению веб-сайта OUKITEL и его плакатов, можно ожидать, что новый смартфон будет в...
Alphacool расширяет ассортимент фитингов...
Alphacool расширяет ассортимент фитинговAlphacool представила новые фитинги (соединители) серии Eiszpafen. Фитинги оснащен внешней резьбой, благо...
Представлены ПК-корпуса Aerocool Quantum...
Представлены ПК-корпуса Aerocool QuantumКомпания Aerocool пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделями Quantum и Quantum Mesh, которые пр...
В Индии уже можно предзаказать Samsung G...
В Индии уже можно предзаказать Samsung GЕсли верить информации от многочисленных инсайдеров, ожидается, что Samsung проведет глобальное мероприят...
DualSense лучший геймпад для ПК...
DualSense лучший геймпад для ПКДовольно часто геймеры спорят относительно того, стоит ли приобретать для персонального компьютера геймпа...
Samsung Galaxy A72 показали на рендере...
Samsung Galaxy A72 показали на рендереВ сеть утекли первые изображения смартфона Samsung Galaxy A72, который еще не был представлен официально....
Утечка результатов тестов процессора AMD...
Утечка результатов тестов процессора AMDВ сети появились предположительные показатели AMD Ryzen 9 5900X. Изображение демонстрирует некоторые дета...
OPPO запатентовала дизайн смартфона с из...
OPPO запатентовала дизайн смартфона с изКитайские производители смартфонов недавно начали выпуск смартфонов с изогнутыми дисплеями. Теперь же поя...
OPPO представила умные очки AR Glass 202...
OPPO представила умные очки AR Glass 202Какое-то время назад пользователи активно обсуждали тему умных очков, но потом ни к чему это так и не при...
Обзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HDОбзор DUNOBIL ALPHA DUO. Двухканальный видеорегистратор с Super HD
Обзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабукаОбзор Satechi Water-Resistant Laptop Carrying Case with Pockets 15. Сумка для ультрабука
Обзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкойОбзор Prestigio ReVolt A2 и Prestigio ReVolt A3. Беспроводная зарядка Qi 5W со скрытой установкой
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Обзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArtОбзор Corsair Katar PRO. Недорогая и легкая мышка с сенсором PixArt
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor