Xiaomi Mi 11 получит стекло Gorilla Glass Victus

Руководитель Xiaomi Лей Цзюнь объявил о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 получит самое прочное защитное стекло на рынке Gorilla Glass Victus. Оно в 1,5 раза прочнее при падении и в 2 раза лучше защищает смартфон от царапин, по сравнению с предшественником.

По предварительным данным, смартфон также получит AMOLED-дисплей с разрешением 1440p, кадровой частотой 120 Гц и врезанной фронтальной камерой, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ флэш-памяти UFS 3.1, фронтальную камеру на 20 Мп, батарею ёмкостью 4789 мАч, поддержку быстрой зарядки на 50 Вт и беспроводной на 30 Вт.