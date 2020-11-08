Xiaomi Mi 11 получит сверхширокоугольный модуль камеры на 48 Мп

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые подробности о камерах смартфона Xiaomi Mi 11, который еще не был представлен официально. Итак, флагман получит многомодульную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп и сверхширокоугольным модулем разрешением 48 Мп. Размеры пикселей в датчике изображения составят 0,8 мкм. Что до фронтальной камеры, то её разрешение составит 32 Мп. Смартфону также прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 875 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G.

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