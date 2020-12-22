Xiaomi Mi 11 получит версию с отделкой из кожи

Сетевые источники сообщили о том, что компания Xiaomi выпустит специальную версию смартфона Mi 11. Главной особенностью этого варианта станет корпус с отделкой из кожи. Также пользователи смогут выбирать из синей, двух фиолетовых (Smoke Purple и Cigarette Purple) и белой расцветок. Что до конфигураций памяти, то здесь сообщается о версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Ранее стало известно, что 28 декабря будет представлен базовый Xiaomi Mi 11, а вот Pro-версия могут задержать до февраля следующего года.

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