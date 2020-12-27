Xiaomi Mi 11 получит звук от Harman/Kardon

Вслед за тизером, подтверждающим наличие полноценных стереодинамиков, компания Xiaomi раскрыла новые подробности об аудиовозможностях флагмана Mi 11. Как оказалось, к работе над звуковой системой устройства приложила руку компания Harman/Kardon. По словам Xiaomi, это позволило наделить смартфон самым качественным звучанием. Ранее стало известно, что китайский производитель пойдет по стопам Apple и по экологическим соображениям уберет из комплекта поставки Mi 11 зарядное устройство. Официальный дебют Xiaomi Mi 11 ожидается уже 28 декабря.