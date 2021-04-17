Xiaomi Mi 11 провалил тест DxOMark

Недавно лаборатория DxOMark назвала Xiaomi Mi 11 Ultra лучшим камерофоном в своем рейтинге, а сегодня опубликовала обзор на модель Xiaomi Mi 11. Довольно неожиданно аппарат набрал всего 120 баллов, расположившись лишь на 22 месте в рейтинге. Новинку оценили гораздо ниже выпущенных в прошлом году Mi 10 Pro и Mi 10 Ultra, которые занимает 9 и 4 места.

Авторы обзор раскритиковали работу автофокуса в условиях недостаточного освещения, проблемы с экспозицией и низкую детализацию при зуммировании. Из плюсов отметили отличную детализации при хорошем освещении, грамотный баланс белого, широкий динамический диапазон и работу оптической стабилизации.