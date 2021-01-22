Xiaomi Mi 11 разошелся тиражом в миллион экземпляров

Представленный в самом конце прошлого флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 сразу же стал бестселлером – уже в первую свою распродажу было раскуплено 350 тысяч смартфонов. Сегодня китайский производитель заявил о миллионе проданных устройств всего за 21 день с начала продаж. Уже в следующем месяце ожидается релиз глобальной версии Xiaomi Mi 11 и продвинутого Mi 11 Pro.

Напомним, что Xiaomi Mi 11 получил топовую платформу Qualcomm Snapdragon 888 и 6,81-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2К, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц, поддержкой HDR10+ и MEMC, пиковой яркостью 1771 кд/кв.м, стеклом Gorilla Glass Victus и подэкранным дактилоскопом, который может измерять пульс.