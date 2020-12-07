Xiaomi Mi 11 с чипом Snapdragon 888 будет официально анонсирован в конце декабря

Китайская компания Xiaomi начала вносить свой смартфон Xiaomi Mi 11 Series следующего поколения в список сертификации.

На своем официальном аккаунте в Твиттере известный лидер Ice Universe сообщил, что Xiaomi Mi 11, использующий чип Snapdragon 888 следующего поколения, будет официально анонсирован в конце декабря 2020 года.

Согласно слухам, флагман Xiaomi Mi 11 будет оснащен AMOLED-дисплеем, который способен отображать изображения QHD + с частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10 + и технологией MEMC. Также Xiaomi Mi 11 также будет поставляться с 20-мегапиксельной фронтальной камерой и в общей сложности тремя задними камерами, одна с базовым объективом на 108 мегапикселей, другая с ультраширокоугольным объективом на 13 мегапикселей и последней макрообъектив на 2 мегапиксель. Питаться флагман будет от аккумулятора ёмкостью 4780 мАч, который может поддерживать технологию быстрой зарядки 50 Вт и технологию беспроводной зарядки 30 Вт.
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