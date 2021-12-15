Xiaomi Mi 11 скоро получит финальную версию MIUI 13

Компания Xiaomi объявила о том, что финальная версия фирменной оболочки MIUI 13 выйдет уже 28 декабря. К сожалению, это пока касается только китайских пользователей. В этот день апдейт получат смартфоны Xiaomi Mi 11 Ultra и Mi 11, а также Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+. В тот же день вместе с предустановленной MIUI 13 выйдут новые флагманы Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Есть предположение, что 28 декабря новую прошивку смогут опробовать пользователи моделей Xiaomi Mi 10S, Mi 11 Lite 5G, Mix 4, Redmi K40, K40 Gaming и Redmi Note 10 Pro 5G. Чем вызвана такая скорость выпуска новой оболочки? Дело в том, что изначально MIUI 13 должен был выйти еще в августе вместе с Xiaomi Mix 4, но китайский производитель решил перенести релиз оболочки ради лучшей оптимизации.