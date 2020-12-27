Xiaomi Mi 11 стал бестселлером еще до выхода

Официальная презентация флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 запланирована на 28 декабря, но это не мешает китайским магазинам принимать предварительные заказы. Так, например, JD.com собрал уже больше 220 тысяч заявок на покупку, хотя цена устройства остается неизвестной. Старт розничных продаж должен стартовать уже 1 января. Ранее Xiaomi заявила, что на старте будет доступно примерно миллион экземпляров, а потому дефицит пользователям не грозит.

Предполагается, что Xiaomi Mi 11 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти будет стоить 690 долларов, вариант на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдется в 735 долларов, а за топовую версию с 12/256 ГБ памяти попросят 800 долларов.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
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