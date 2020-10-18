Xiaomi Mi 11 станет первым китайским телефоном с Snapdragon 875

Китайская компания Xiaomi не только обеспечила процессор Snapdragon 875 перед другими китайскими производителями для своего флагманского телефона Mi 11, но также получит ограниченную по времени эксклюзивность.

Xiaomi Mi 11 станет первым китайским смартфоном на базе процессора Snapdragon 875, серия Samsung Galaxy S21 будет первой, в которой этот чипсет будет использоваться во всем мире. Эксклюзивность процессоров стала распространяться и на среднем уровне. Однако информации о том, как долго продлится эксклюзивный период нет, можно лишь предположить пару месяцев.

Snapdragon 875 будет официально представлен в декабре. Процессор будет иметь восемь ядер по схеме 1+3+4. Это будет 5-нм чипсет в паре с модемом Snapdragon X60 5G.