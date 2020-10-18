Xiaomi Mi 11 станет первым китайским телефоном с Snapdragon 875

Xiaomi Mi 11 станет первым китайским смартфоном на базе процессора Snapdragon 875, серия Samsung Galaxy S21 будет первой, в которой этот чипсет будет использоваться во всем мире. Эксклюзивность процессоров стала распространяться и на среднем уровне. Однако информации о том, как долго продлится эксклюзивный период нет, можно лишь предположить пару месяцев.
Snapdragon 875 будет официально представлен в декабре. Процессор будет иметь восемь ядер по схеме 1+3+4. Это будет 5-нм чипсет в паре с модемом Snapdragon X60 5G.