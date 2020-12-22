Xiaomi Mi 11 уже можно предзаказать

Xiaomi готова стать первым производителем, который выпустит новый смартфон на новейшем чипсете Qualcomm — Snapdragon 888. Xiaomi Mi 11 будет запущен в продажу уже 28 декабря, а предварительные заказы будут доступны на китайских сайтах немного раньше. Самое смешное в данной ситуации то, что в сеть уже слили характеристики смартфона, его дизайн, даже появились страницы с оформлением предварительного заказа, но сам смартфон еще официально не представлен. А ещё стоит понимать, что китайские магазины продают версию смартфона для местного рынка. Конечно, прошивку можно легко обновить до глобальной, но это все же дополнительные действия. Лучше дождаться старта продаж глобальной версии и тогда можно будет говорить о потенциальных конкурентах.

Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11
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