Xiaomi Mi 11 выходит на мировой рынок с зарядным устройством GaN

Xiaomi анонсировала свой последний флагман Mi 11 для мировых рынков. Смартфон ранее был анонсирован в Китае.

Mi 11 имеет изогнутый AMOLED-дисплей размером 6,81 дюйма с разрешением 3200 x 1440 пикселей и дырочку в верхнем левом углу для фронтальной камеры. Дисплей имеет частоту обновления AdaptiveSync 120 Гц. Экран покрыт Gorilla Glass Victus, а изогнутая задняя часть покрыта Gorilla Glass 5.

Xiaomi Mi 11 может масштабировать контент до 3-х раз по сравнению с исходным разрешением.

Еще одна особенность дисплея - встроенный в дисплей сканер сердечного ритма, который позволяет пользователю измерять свой пульс в любое время. Смартфон Mi 11 стал первым в мире устройством обладающим процессором Snapdragon 888. Также в отличие от китайского варианта, который поставляется с вариантами ОЗУ 8 ГБ и 12 ГБ, глобальная версия доступна только с 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и поставляется с вариантами хранения 128 ГБ и 256 ГБ.

На задней панели Xiaomi Mi 11 расположены три камеры: широкоугольная камера на 108 Мп, сверхширокоугольная камера 13 Мп и телемакро на 5 Мп. Селфи-камера включает в себя 20-мегапиксельный модуль и поддержку фотосъемку в ночном режиме. Другие функции включают поддержку записи видео в форматах 8K и HDR10+. Питается смартфон от аккумулятора ёмкостью 4600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 55 В, быструю беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную беспроводную зарядку на 10 Вт. Технология беспроводной и быстрой беспроводной зарядки позволяет зарядить телефон от полного до полного менее чем за 1 час.

Глобальная версия смартфона поставляется в комплекте с зарядным устройством GaN мощностью 55 Вт. Он также поставляется с антибактериальной защитной пленкой для экрана и чехлом. Другие функции телефона: Bluetooth 5.2, WiFi 6, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, стереодинамики Harman Kardon, ИК-порт и порт USB-C. Телефон работает под управлением MIUI 12.5 на базе Android 11 из коробки.

Mi 11 будет продаваться по цене 749 евро за версию 8 + 128 ГБ, а версия 8 + 256 ГБ будет продаваться за 799 евро. Телефон будет доступен в цветах Cloud White, Midnight Grey и Horizon Blue. Версия Mi 11 Lei Jun будет доступен в ограниченном количестве.