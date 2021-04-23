Xiaomi Mi 11X и Xiaomi Mi 11X Pro представлены в Индии

Компания Xiaomi представила в Индии смартфоны Mi 11X и Xiaomi Mi 11X Pro, которые, как и предполагалось, оказались всего лишь переименованными Redmi K40 и Redmi K40 Pro. Итак, Xiaomi Mi 11X с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 400 долларов, а вариант на 8/128 ГБ обойдется в 425 долларов. Xiaomi Mi 11X Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 535 долларов, а версия на 8/256 ГБ – 560 долларов.

Смартфоны роднит использование 6,67-дюймового Super AMOLED-дисплея с разрешением Full HD+, яркостью 1300 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц, батареи ёмкостью 4250 мАч и поддержки проводной зарядки на 33 Вт.