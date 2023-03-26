Xiaomi Mi 11X получил финальную MIUI 14 на Android 13

Компания Xiaomi выпустила финальную версию оболочки MIUI 14 на основе ОС Android 13 для смартфона Mi 11X, который в некоторых странах известен как Poco F3. Апдейт также включает январскую заплатку безопасности. Скоро стабильную версию MIUI 14 начнут получать пользователи Redmi Note 10 Pro из Индонезии и Тайваня, а затем прошивка станет доступна и в других странах.

Напомним, что выпущенный в 2021 году Xiaomi Mi 11X характеризуется 6,67-дюймовым Super AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, яркостью 1300 кд/м2 и кадровой частотой 120 Гц, батареей ёмкостью 4250 мАч, поддержки проводной зарядки мощностью 33 Вт, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 888 и основной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп и 5 Мп.