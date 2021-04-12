Xiaomi Mi 11X представят совсем скоро

На протяжении какого-то времени по сети ходила информация о том, что компания Xiaomi планирует в обозримом будущем представить новый смартфон Xiaomi Mi 11X, который должен получить флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888, а ещё много оперативной памяти и огромный дисплей. Это на самом деле крайне ожидаемо, так как иных комплектующих во флагманском смартфоне топового китайского бренда было бы ждать глупо, а теперь производитель официально заявил, что представит гаджет уже 23 апреля. К сожалению, на самом постере никакой информации о самом гаджете нет, как и его дизайна, так что нам придется еще подождать, пока производитель расскажет все детали. но, вероятно, это будет достаточно производительное решение за свои деньги.