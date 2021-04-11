Xiaomi Mi 12 Ultra показали на рендерах

В сети появились первые изображения флагманского смартфона Xiaomi Mi 12 Ultra, до официального выхода которого еще очень далеко. Рендеры опубликовал авторитетный инсайдер Бенджамин Гескин, который ранее раскрыл дизайн Xiaomi Mi 11, Huawei P40, iPhone X и других флагманов. Если верить источнику, аппарат получит подэкранную фронтальную камеру, увеличенный с 1,1 до 1,5-дюйма дисплей на задней панели и основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп дюймового датчика Samsung GN3, 50-Мп сверширокоугольным модулем и телефото-модулем с 3-кратным оптическим модулем. Ориентировочная дата релиза и цена устройства пока не сообщаются.

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