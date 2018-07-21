Xiaomi Mi 4 и Redmi Note 3 получат MIUI 10 в ближайшее время

Компания Xiaomi огласила список своих старых смартфонов, которые уже 23 июля получат фирменную графическую оболочку MIUI 10. Речь идет о моделях Xiaomi Mi 4, Xiaomi Redmi Note 3, Xiaomi Redmi 3S, Xiaomi Redmi 3X, Xiaomi Redmi Pro, Xiaomi Redmi Note 4, Xiaomi Redmi Note 4X MTK Edition, Xiaomi Redmi 4 и Xiaomi Redmi 4A. Главной особенностью MIUI 10 являются активные технологии машинного обучения. Оболочка выбирает самые используемые пользователем приложения и автоматически предварительного загружает их в фоновом режиме. Также отмечается улучшенная оптимизация Android Oreo, новые жесты и прочие нововведения.