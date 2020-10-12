Xiaomi Mi 5 и Mi 5s Plus обновятся до Android 11

Xiaomi выпустила Mi 5 и Mi 5 Plus ещё четыре года назад. С тех пор у нас было четыре последовательных флагманских серии в сериях Mi 6, Mi 8, Mi 9 и Mi 10.

Изначально модели загружали Android 6.0 Marshmallow, но были обновлены до MIUI 10 на базе Android 8.0 Oreo в качестве последнего крупного обновления. У кого все ещё есть Mi 5 или Mi 5 Plus и вы хотите испытать последнюю версию Android на своем старом Mi 5 или Mi 5 Plus, вам на помощь придет Lineage OS.

LineageOS 18.0 перенесла Mi 5 на Android 11. На странице поддержки Mi 5 на сайте XDA Developers утверждается, что даже со сторонним устройством работает практически все. Ведь LineageOS 18.0 поддерживает все конфигурации Mi 5.

Пользовательское ПЗУ в любом случае находится на стадии бета-тестирования и стоит ждать ошибок или даже сбои.