Xiaomi Mi 5 и Mi 5s Plus обновятся до Android 11

Изначально модели загружали Android 6.0 Marshmallow, но были обновлены до MIUI 10 на базе Android 8.0 Oreo в качестве последнего крупного обновления. У кого все ещё есть Mi 5 или Mi 5 Plus и вы хотите испытать последнюю версию Android на своем старом Mi 5 или Mi 5 Plus, вам на помощь придет Lineage OS.
LineageOS 18.0 перенесла Mi 5 на Android 11. На странице поддержки Mi 5 на сайте XDA Developers утверждается, что даже со сторонним устройством работает практически все. Ведь LineageOS 18.0 поддерживает все конфигурации Mi 5.
Пользовательское ПЗУ в любом случае находится на стадии бета-тестирования и стоит ждать ошибок или даже сбои.