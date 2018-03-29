Xiaomi Mi 6X и его характеристики

Компания Xiaomi выпустила смартфон с самой четкой и качественной камерой. Дисплей новой модели имеет размер диагонали 5,99 дюйма и разрешение 2160 х 1080 пикселей. Формат экрана составит 18:9. Про емкость батареи сказано, что она равна 2910 мАч. Про дату выхода TENAA информации не представил.У девайса будет 2-линзовая основная камера и одинарная селфи-камера. На TENAA указано разрешение 20 МП, которое характеризует лицевую камеру и один сенсор тыльной камеры.Электронная схема модели будет собрана на базе 8-ядерного мобильного процессора, чьи ядра работают на частоте до 2,2 ГГц. Возможно, это будет Snapdragon 630 либо Snapdragon 660. Объем «оперативки» ожидается 4 либо 6 ГБ. А внутренний флэш-накопитель – 64 либо 128 ГБ. Рабочей средой для приложений избрана свежая версия операционной системы Android – Oreo. О стоимости пока не известно.