Xiaomi Mi 6X на первых фото

В сети появились фотографии мобильного телефона Xiaomi Mi 6X и есть мнение, что его дизайн скопирован с дизайна iPhone X. Пока что говорить об этом еще рано, ведь Xiaomi Mi 6X еще никто не анонсировал и это только скриншоты, взятые непонятно откуда. Но, если китайская компания реально скопирует дизайн известного яблочного флагмана, то могут вновь суды начаться - ранее яблочная компания атаковала любую компанию, которая копировала ее дизайн хотя бы частично, а здесь некоторые элементы прямо полностью скопированы. Да и компании вроде Samsung тоже будет на что в суд подать, здесь достаточно элементов и от ее нового флагмана. Ждем релиза новинки и тогда можно будет говорить о возможностях смартфона и его дизайне корпуса. Сейчас же можно лишь посмотреть на достаточно низкого качества изображение из интернета.