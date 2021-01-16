Xiaomi Mi 6X получил обновление MIUI 12

Смартфон Xiaomi Mi 6X получил обновление MIUI 12.

MIUI 12 - последнее крупное обновление для смартфона Xiaomi Mi 6X. Это обновление поставляется с номером сборки V12.0.1.0.PDCCNXM и в настоящее время находится на стадии стабильной бета-версии. Поэтому он доступен только избранным пользователям.

Xiaomi запустила Mi 6X в первой половине 2018 года в Китае. Позже этот смартфон дебютировал как Mi A2 на мировых рынках. Смартфон изначально был выпущен с MIUI 9 на базе Android 8.1 (Oreo), но позже был обновлен до MUI 10 и MIUI 11 вместе с Android 9.0 (Pie). Глобальная версия этого устройства Mi A2 получила последнее крупное обновление в виде Android 10 в прошлом году. Но он должен продолжать получать ежемесячные обновления безопасности до июля 2021 года.
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