Xiaomi Mi 6X стал дешевле

Официально представлен смартфон Xiaomi Mi 6X в более простой комплектации. Собственно, данное заявление намного интереснее, чем сама новость, ведь производитель изменил смартфон лишь чуть-чуть — вместо 64 гигабайт встроенной памяти теперь здесь 32 гигабайта. Конечная стоимость смартфона упала на 16 долларов, теперь девайс стал чуть более доступным. Но, нужно понимать, что за 16 долларов нормальную карту памяти на те же 32 гигабайта не купить, так что старшая модель выглядит куда более привлекательной за 249 долларов. В данной ситуации лучше переплатить немного денег, но получить больше памяти, ведь переплата действительно минимальная насколько это вообще возможно. В целом, устройство само по себе неплохое, для большинства пользователей этих функций хватит с головой. Осталось только выбрать модель.