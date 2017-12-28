Xiaomi Mi 7 без крутого сканера

Несмотря на достаточно много слухов вокруг смартфона Xiaomi Mi 7, некоторые уже можно назвать ложью и выдумкой. Дело в том, что в сети обсуждали возможность выхода этого флагмана с новым сканером отпечатков пальцев - он будет встроен под дисплей и можно будет убрать с передней панели абсолютно все элементы управления. Однако, через какое-то время стало понятно, что такой сканер еще не готов - он только сейчас проходит последние стадии тестирования, потом получит сертификат, цену и только после этого его отправят на тесты партнерам. То есть, Xiaomi Mi 7 просто не успеет получить этот сканер, так как его еще не будет в рабочем варианте на рынке. Если вы надеялись получить смартфон именно с этой фишкой, то не стоит разочаровываться - производитель вполне спокойно может запустить что-то более крутое совсем скоро.