Xiaomi Mi 7 могу выпустить под названием Xiaomi Mi 8

Сетевые источники поделились свежими подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 7, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, китайский производитель решил назвать свой следующий флагман Xiaomi Mi 8, а не Xiaomi Mi 7. Причина такого решения довольно проста – в этом году китайская компания отпраздновала 8 лет с момента своего основания. Вместе со стандартной моделью будет представлено специально издание, приуроченное к юбилею. Официальный анонс устройства состоится в мае, а продажи стартуют в июне этого года. Напомним, что на похожий шаг с переименованием пошла компания Apple, представившая вместе с iPhone 8 флагманский iPhone X, дабы 10-летний юбилей с момента выпуска первого айфона.