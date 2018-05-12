Xiaomi Mi 7 могу выпустить под названием Xiaomi Mi 8

2018-05-12, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi 7 ; [183]
Сетевые источники поделились свежими подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi 7, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, китайский производитель решил назвать свой следующий флагман Xiaomi Mi 8, а не Xiaomi Mi 7. Причина такого решения довольно проста – в этом году китайская компания отпраздновала 8 лет с момента своего основания. Вместе со стандартной моделью будет представлено специально издание, приуроченное к юбилею. Официальный анонс устройства состоится в мае, а продажи стартуют в июне этого года. Напомним, что на похожий шаг с переименованием пошла компания Apple, представившая вместе с iPhone 8 флагманский iPhone X, дабы 10-летний юбилей с момента выпуска первого айфона.


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