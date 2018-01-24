Xiaomi Mi 7 на первых фотографиях

В сети появились новые изображения мобильного телефона Xiaomi Mi 7, который вроде как планируют анонсировать в самое ближайшее время. Данный смартфон порадует вас приличными характеристиками - сюда поставят 6 или 8 гигабайт оперативной памяти, в зависимости от комплектации, сюда поставят новый процессор и 256 гигабайт встроенной памяти для хранения личного контента. Благодаря дизайну без рамок, корпус удалось сделать максимально компактным и теперь у вас будет возможность заряжать смартфон без проводов, прямо как флагман яблочной компании. Уже хочется посмотреть на это устройство своими глазами и проанализировать все эти преимущества. Ждем релиза и тогда будем говорить о том, может ли данный флагман уделать конкурентов по рынку или нет. В любом случае, компания уже показала, что может удивлять, без сомнения.