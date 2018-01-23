Xiaomi Mi 7 засветился на новом рендере

В сети появился очередной рендер флагманского смартфона Xiaomi Mi 7, который еще не был представлен официально. Новое изображение демонстрирует лицевую панель лишь с одной заметной рамкой над экраном, на котором расположена фронтальная камера, вырез громкоговорителя и различные датчики. На задней панели можно увидеть горизонтальную двойную основную камеру, смещенную в левый верхней угол, и сканер отпечатков пальцев на привычном месте. Предполагается, что заднюю панель сделают стеклянной, чтобы смартфон поддерживал беспроводную зарядку. Официальный анонс Xiaomi Mi 7 ожидается в конце февраля на Mobile World Congress 2018.