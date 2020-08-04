Xiaomi Mi 8 Lite обновили до стабильной MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила финальную стабильную версию оболочки MIUI 12 на основе Android 10 для смартфона Xiaomi Mi 8 Lite. Пока обновление распространяется в Китае, но в ближайшие недели оно доберется и до других стран. Оболочка MIUI 12 может похвастаться существенно переработанным пользовательским интерфейсом, новой анимацией, повышенной безопасностью пользовательских данных, измененными фирменными приложениями и улучшенной глобальной темной. А вот эффектные анимированные суперобои, которые являются фишкой этой оболочки, на данном смартфоне работать не будут из-за IPS-дисплея.