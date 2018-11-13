Xiaomi Mi 8 Lite появится в новой версии

Компания Xiaomi еще в середине сентября расширила свою линейку Mi 8 с Mi 8 Pro и Mi 8 Lite. Изначально версия Lite была доступна с 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти или 4/64 ГБ встроенной, но теперь появился и четвертый вариант 4 ГБ / 128 ГБ.
Устройство будет запущено 16 ноября в Китае. а позже появится за пределами внутреннего рынка.
Xiaomi Mi 8 Lite был представлен с 6,22-дюймовым экраном и 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Процессор Snapdragon 660 обеспечивает быструю зарядку батареи, которая имеет объем 3,350 мАч. На задней панели также есть аккуратная двойная камера, сканер отпечатков пальцев.
Устройство будет запущено 16 ноября в Китае. а позже появится за пределами внутреннего рынка.