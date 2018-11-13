Xiaomi Mi 8 Lite появится в новой версии

Компания Xiaomi еще в середине сентября расширила свою линейку Mi 8 с Mi 8 Pro и Mi 8 Lite. Изначально версия Lite была доступна с 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ памяти или 4/64 ГБ встроенной, но теперь появился и четвертый вариант 4 ГБ / 128 ГБ.

Xiaomi Mi 8 Lite был представлен с 6,22-дюймовым экраном и 24-мегапиксельной фронтальной камерой. Процессор Snapdragon 660 обеспечивает быструю зарядку батареи, которая имеет объем 3,350 мАч. На задней панели также есть аккуратная двойная камера, сканер отпечатков пальцев.Устройство будет запущено 16 ноября в Китае. а позже появится за пределами внутреннего рынка.