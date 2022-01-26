Xiaomi Mi 8 Pro получает обновление MIUI 12.5

Mi 8 Pro был флагманским смартфоном Xiaomi в 2018 году. Спустя много времени устройство начало получать обновления системы. Последняя сборка программного обеспечения для телефона поступает через год после последнего обновления, которое было выпущено в конце 2020 года. Последнее обновление в настоящее время доступно для двух региональных вариантов, а именно Global и Russia.

В списке изменений для обновления ничего интересного не упоминается. В нем просто говорится, что новая сборка программного обеспечения оптимизирует производительность системы и повышает ее безопасность и стабильность. В Китае телефон уже получил обновление MIUI 12.5 в конце ноября. Но по какой-то причине Xiaomi отложило это обновление для международных рынков. В настоящее время неизвестно, получит ли Mi 8 Pro обновленный MIUI 12.5 Enhanced Edition. Но мы с уверенностью можем сказать, что телефон не получит MIUI 13.
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