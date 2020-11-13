Xiaomi Mi 8 Pro получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную фирменную надстройку MIUI 12 для глобальной версии смартфона Xiaomi Mi 8 Pro. Пока обновление (прошивка 12.0.1.0.QECMIXM на базе Android 10), доступно для избранных пользователей. Помимо всех нововведений MIUI 12, апдейт привносит сентябрьский патч безопасности Android.

Вышедший в 2018 году Xiaomi Mi 8 Pro до сих пор продается на официальном сайте Xiaomi по цене в 19 995 рублей. Аппарат оснащается встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, чувствительным к силе нажатия, 6,21-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 точек, двойной основной камерой с датчиками на 12 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.