Xiaomi Mi 8 Pro получил стабильную MIUI 12

Компания Xiaomi выпустила стабильную фирменную надстройку MIUI 12 для глобальной версии смартфона Xiaomi Mi 8 Pro. Пока обновление (прошивка 12.0.1.0.QECMIXM на базе Android 10), доступно для избранных пользователей. Помимо всех нововведений MIUI 12, апдейт привносит сентябрьский патч безопасности Android.

Вышедший в 2018 году Xiaomi Mi 8 Pro до сих пор продается на официальном сайте Xiaomi по цене в 19 995 рублей. Аппарат оснащается встроенным под экран сканером отпечатков пальцев, чувствительным к силе нажатия, 6,21-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 точек, двойной основной камерой с датчиками на 12 Мп, топовым чипсетом Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором на 3400 мАч.
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 8 Pro
Обзоры:
Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?Обзор Xiaomi Poco X3 NFC 6/64GB. Лучший смартфон до 20000?
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Лучший iPhone. Apple iPhone 11 64GBЛучший iPhone. Apple iPhone 11 64GB
Новости:
Samsung Galaxy A02 и M02 получили сертификат Bluetooth SIG

На норвежском сайте NEMKO появилось два устройства компании Samsung. Обе модели имеют номера моделей SM-A...
Samsung Galaxy Note20 FE получит небольшой дисплей

На бразильском сайте Samsung неожиданно обнаружились сведения о смартфоне Galaxy Note20 FE, который еще н...
Samsung Galaxy A70s получил оболочку One UI 2.5

Смартфон Samsung Galaxy A70s получил новую версию фирменной надстройки One UI 2.5, которая добавляет неко...
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC (TUF-RTX3090-O24G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
Обзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкойОбзор A4Tech Bloody GC-900. Игровое кресло с вентилируемой спинкой
Обзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизниОбзор Bowers & Wilkins PX7. Солидные наушники с шумоподавлением на все случаи жизни
Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060Обзор Lenovo Legion 5P. Игровой ноутбук с AMD Ryzen 9 4900H и RTX 2060
Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000Обзор DEEPCOOL MACUBE 110 White. Лучший Mini-Tower корпус до 5000
Смартфон Vivo V20 SE оценен в 24 тысячи ...
Смартфон Vivo V20 SE оценен в 24 тысячи Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон V20 SE, который оценен в 23 990 рублей. При этом, п...
Продемонстрировали смартфоны Huawei Mate...
Продемонстрировали смартфоны Huawei MateHuawei столкнулась с проблемами связанными с санкциями. Компания ранее объявила, что переведет свои смарт...
В сеть утекла упаковка Xbox Series X...
В сеть утекла упаковка Xbox Series XВ последнее время мы привыкли чаще видеть сливы информации от производителей, чем сами полноценные и офиц...
Huawei Watch GT2 Porsche Design из титан...
Huawei Watch GT2 Porsche Design из титанНа глобальной конференции Huawei Mate 40 series компания Huawei представила ряд других продуктов, одним и...
Трамп приказал ByteDance продать TikTok ...
Трамп приказал ByteDance продать TikTok Президент США Трамп издал новое распоряжение, чтобы заставить ByteDance продать TikTok в США в течение 90...
Samsung Galaxy S21+ показали на рендерах...
Samsung Galaxy S21+ показали на рендерахНедавно сетевые инсайдеры опубликовали рендеры флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 и Galaxy S21 Ult...
Критическая ошибка не даёт PlayStation 5...
Критическая ошибка не даёт PlayStation 5Релиз японской консоли PlayStation 5 официально состоялся в Японии и США, так что пользователи смогут пол...
PNY выпустила твердотельный накопитель X...
PNY выпустила твердотельный накопитель XPNY выпустила твердотельный накопитель XLR8 CS3040 NVMe Gen4 x4. Он обеспечивает высокую производительнос...
AMD представила графические процессоры с...
AMD представила графические процессоры сКомпания AMD анонсировала свои новейшие видеокарты серии Radeon RX 6000. Новая линейка - это графические ...
Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатура...
Обзор MARVO K616A. Мембранная клавиатураНа прошлой неделе мы проводили тесты MARVO K656 с мембранными перек...
Fitbit Sense выглядят очень интересно...
Fitbit Sense выглядят очень интересноУмные часы и прочая носимая электроника в последнее время пользуется невероятной популярностью на рынке, ...
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X...
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-XНа рынке буквально каждый месяц появляется новый планшет, так что уследить за всеми новинками и выбрать с...
Обзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с BluetoothОбзор Philips Sonicare DiamondClean 9000 HX9911/94. Зубная щетка с Bluetooth
Обзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкойОбзор ID-Cooling IceFlow 240 ARGB. Система водяного охлаждения с подсветкой
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Обзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор CUBOT Note 20 Pro. Недорогой смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3. Набор игровой периферии
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor