Xiaomi Mi 8 SE получил обновление ОС

Многие пользователи привыкли к тому, что они покупают китайский смартфон и после этого больше никогда не получают обновления операционной системы. Это действительно так — во многих случаях пользователи отказываются от возможности получать свежие обновления ради более низкой стоимости продукта. С другой стороны, смартфон Xiaomi Mi 8 SE является ярким подтверждением того, что на самом деле устройства такого плана вполне могут справляться и с обновлением ОС — данный телефон получил в Китае обновление до MIUI 12. Это весьма хорошая новость для владельцев данного смартфона, ведь он получает довольно привлекательный продукт за вполне разумные деньги, который еще и получает апдейты безопасности и ОС. Ждем обновления не только для Китая.