Xiaomi Mi 8 не получит обновление до MIUI 13

Официальное сообщество Xiaomi объявило о том, что официальный выход фирменной оболочки MIUI 13 состоится во втором квартале следующего года. Очевидно, что обновление получат все актуальные флагманы, а вот Xiaomi Mi 8, Mi Mix 2 и других старых моделей, по сообщениям источников, апдейт не коснется.

Напомним, что Xiaomi Mi 8 оснащается корпусом из стекла и металла, 6,21-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2248:1080 пикселей и соотношением сторон 18,7:9, топовым процессором Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти, двойной 12-Мп камерой, системой 3D-сканирования лица и аккумулятором на 3500 мАч с беспроводной зарядкой.