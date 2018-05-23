Xiaomi Mi 8 показался на видео

Китайское издание Sina опубликовало видео, на котором, как утверждает источник, изображен флагманский смартфон Xiaomi Mi 8. Отметим полупрозрачный стеклянный корпус в стиле только что представленного HTC U12+, безрамочный дизайн с вырезом и двойную основную камеру.

Согласно последней утечке, смартфон получит 6,01 дюймовый дисплей с интегрированным сканером отпечатков пальцев, фронтальную 3D-камеру для трехмерного сканирования лиц пользователей, топовый процессор Snapdragon 845, а также камеру с двухкратным оптическим зумом. Модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти обойдется в 440 долларов, а версия на 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти будет стоить 500 долларов. Напомним, что официальный анонс Xiaomi Mi 8 состоится 31 мая в Пекине.