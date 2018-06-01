Xiaomi Mi 8 стоит дешевле конкурентов...

Буквально вчера был официально анонсирован смартфон Xiaomi Mi 8, который очень понравился всем фанатам своими характеристиками и внешним видом. Однако, на этом преимущества устройства не заканчиваются. Главная фишка устройства в том, что девайс стоит 420 долларов в минимальной комплектации. Это самый доступный флагман на мобильном рынке, даже если учитывать массу китайских продуктов от малоизвестных компаний. То есть, это вполне полноценное устройство с камерой хорошей, большим дисплеем и самым мощным на рынке процессоре по цене середнячка от Samsung. Конечно он мигом привлек внимание пользователей — те понимают, что платить больше за очередной флагман известных брендов нет смысла, можно взять эту новинку и она полностью устроит вас по всем параметрам. Осталось только цену в рублях узнать.