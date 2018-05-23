Xiaomi Mi 8 выходит 31 мая

В сети появилась картинка, которая подтверждает, что смартфон Xiaomi Mi 8 выйдет 31 мая. Пока что это лишь фото с анонсом, но компания точно готовит что-то крутое и интересное уже в конце месяца. Мы пока что можем только гадать — компания подготовила что-то интересное или просто улучшит уже готовый вариант смартфона. Помимо этого, не совсем понятно в каком направлении будет двигаться компания, ведь на рынке кто-то делает упор на дисплее, кто-то на камере, а кто-то вкладывает ресурсы в разработку устройства с умным помощником и дополнительной реальностью. Куда именно направит свои силы компания Xiaomi никто не знает, от чего новинка становится только более интересной. Будем ждать и надеяться, что устройство получится интересным и стоящим внимания. А пока что добавьте себе запись в календарь.