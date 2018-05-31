Xiaomi Mi 8 вновь слили в сеть

Уже завтра производитель Xiaomi покажет свой новый смартфон. Это не новость, так как был и официальный анонс презентации, и масса слитой информации в сети. Однако, всего за день до официальной презентации продукта в сеть попала фотография флагмана Xiaomi Mi 8, который вот-вот покажут. На фронтальной стороне устройства расположена вставка в верхней части дисплея, всю остальную панель занимает дисплей, рамки справа, слева и сверху минимальные. Что на тыльной панели нам не показали, но ранее уже были фотографии с вертикальной камерой и прочими бонусами. То есть, флагман будет с тем же железом, что и большинство устройств на рынке, у него будет аналогичный дизайн. За счет чего же производитель будет привлекать покупателей? Все довольно просто — за счет низкой стоимости. Выставят ценник на 300 баксов дешевле остальных и все.