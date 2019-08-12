Xiaomi Mi 9 5G и его функции

К аккумулятору на 4000 мАч, модему с поддержкой сетей пятого поколения и возросшей по сравнению с Mi 9 толщине, добавился чипсет Snapdragon 855+. А вот разрешение QHD+ не подтвердилось: 6,39" с разрешением 2340 х 1080 точек. База регулятора также говорит о 48-Мп основной камере, 20-Мп камеры, сканере пальца в экране, 6/8/12 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ постоянной памяти, Android 9 Pie и весе в 196 г. Когда состоится презентация, все еще неясно. Очевидно, его покажут вместе с Mi Mix 4.О стоимости новинки пока неизвестно.