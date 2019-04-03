Xiaomi Mi 9 Transparent Edition возглавил рейтинг самых мощных Android-смартфонов

Портал AnTuTu опубликовал рейтинг самых производительных Android-смартфонов за март 2019 года. Новым лидером стал смарфон Xiaomi Mi 9 Transparent Edition (Explorer Edition) со средней оценкой в 372 072 балла. За ним следует Xiaomi Mi 9, у которого 371 878 баллов. Третьем место занял Vivo iQOO Monster, набравший 365 430 баллов. Также в десятку вошли такие модели, как Samsung Galaxy S10+, Galaxy S10, Vivo iQOO, Lenovo Z5 Pro GT, Nubia Red Magic Mars, Huawei Honor V20 и Huawei Mate 20 X. Последние два смартфона построены на чипсете Kirin 980, в то время как остальные модели оснащены однокристальными системами от Qualcomm: Snapdragon 855 и Snapdragon 845.