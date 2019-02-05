Xiaomi Mi 9 был замечен у официального представителя

Xiaomi Mi 9 был замечен в руках официального представителя Xiaomi. Фотография ясно указывает на то, что у Xiaomi Mi 9 будет стеклянная задняя панель с тройной камерой.

Задняя часть корпуса не имеет сканера отпечатков пальцев, что еще раз подтверждает, что Xiaomi Mi 9 будет поставляться с датчиком отпечатков пальцев на дисплее. Xiaomi Mi 9 будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6 Гб оперативной и 64 встроенной памятью. Предполагается, что более дорогой вариант будет иметь до 10 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти.