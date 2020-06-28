Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro получили стабильную версию MIUI 12

Компания Xiaomi начала распространение стабильной версии прошивки MIUI 12 для 13 смартфонов Xiaomi и Redmi. В список вошли модели Xiaomi Mi 10 Pro, Mi 10, Mi 10 Youth Edition (Mi 10 Lite), Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Explorer Edition, Mi 9, Redmi K30 Pro Zoom, K30 Pro, K30 5G, K30, K20 Pro Exclusive Edition, K20 Pro и K20. Помимо стандартных нововведений апдейт несет бонусные обои с марсианскими пейзажами.

Что до Xiaomi Mi 9, то этот выпущенный больше года назад смартфон по-прежнему актуален, поскольку оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, тройной основной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX586 разрешением 48 Мп и объектива с углом обзора 79° и максимальной диафрагмой F/1,75, 16 Мп вспомогательным широкоугольным и еще одним вспомогательным 12 Мп модулем для двухкратного оптического зума, фронтальной камерой на 24 Мп, а также аккумулятором на 3300 мАч.
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