Xiaomi Mi 9 и его характеристика

2018-12-07, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Mi 9 ; [95]
Компания Xiaomi выпустила смартфон бюджетного варианта. Сердцем гаджета станет пока не представленный чипсет флагманского уровня Snapdragon 8150. Объем ОЗУ составит 10 Гб. Увеличится в сравнении с предшественником и емкость АКБ (4000 мач с поддержкой беспроводной зарядки и быстрой QC 5.0). Сканер пальцевых отпечатков будет встроен в дисплей, а материалом для корпуса послужит стекло.Отдельно стоит отметить, что новинка станет первой среди смартфонов производителя обладательницей тройной тыловой камеры (13 + 16 Мп + новейший датчик Sony IMX 586 на 48 Мп).Стоимость смартфона составит 27700 тысяч рублей.


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