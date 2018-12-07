Xiaomi Mi 9 и его характеристика

Компания Xiaomi выпустила смартфон бюджетного варианта. Сердцем гаджета станет пока не представленный чипсет флагманского уровня Snapdragon 8150. Объем ОЗУ составит 10 Гб. Увеличится в сравнении с предшественником и емкость АКБ (4000 мач с поддержкой беспроводной зарядки и быстрой QC 5.0). Сканер пальцевых отпечатков будет встроен в дисплей, а материалом для корпуса послужит стекло.Отдельно стоит отметить, что новинка станет первой среди смартфонов производителя обладательницей тройной тыловой камеры (13 + 16 Мп + новейший датчик Sony IMX 586 на 48 Мп).Стоимость смартфона составит 27700 тысяч рублей.