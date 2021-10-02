Xiaomi Mi 9 не будет обновлен до Android 12

В сети появился список смартфонов Xiaomi, которые будут обновлены до фирменной оболочки MIUI 13 на основе Android 12. Примечательно, что в список не вошел выпущенный в 2019 году флагман Xiaomi Mi 9. Несмотря на это, аппарат получит поддержку технологии Memory Fusion Technology. Напомним, что данная функция создает виртуальный раздел во флеш-памяти, дополняя тем самым оперативную память устройства. Отмечается, что Memory Fusion Technology добавит Xiaomi Mi 9 целых 3 ГБ ОЗУ.

Напомним, что смартфон оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 855, тройной основной камерой с модулями на 48 Мп, 16 Мп и 12 Мп, фронтальной камерой на 24 Мп и аккумулятором на 3300 мАч.