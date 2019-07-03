Xiaomi Mi 9T (6 + 128 ГБ) и его функции

Мощности восьмиядерного процессора Snapdragon 730 хватает на все современные игры и повседневные задачи. Кроме того, этот чипсет потребляет гораздо меньше энергии в сравнении с моделями 800-й серии. Встроенного аккумулятора ёмкостью 4000 мАч с функцией быстрой зарядки достаточно на день активного использования или до двух дней — умеренного. Важная для российского рынка особенность Mi 9T — модуль NFC, позволяющий использовать смартфон для оплат.Кроме выразительной внешности, Mi 9T имеет продвинутые фотовозможности. Речь об основной камере на 48 Мп с сенсором Sony IMX 582 и дополнительных модулях на 8 и 13 Мп — для съёмки с двукратным оптическим зумом и углом обзора 124.8°. Встроенные функции ИИ автоматически определяют объекты и сцену, выставляя оптимальные параметры, чтобы пользователь не заморачивался с постобработкой фото.Xiaomi Mi 9T — одна из самых горячих новинок этого лета. Особенностью смартфона стал практически безрамочный 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+. И без отвлекающих вырезов — всё благодаря выдвижной фронтальной камере. Кроме того, в экран встроен сканер отпечатков пальцев, позволяющий разблокировать устройство одним прикосновением, без нащупывания датчика на тыльной стороне.Стоимость новинки составит 29000 тысяч рублей.