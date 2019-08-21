Xiaomi Mi 9T Pro и его функции

Версия с 8 + 256 ГБ будет доступна только в ряде азиатских стран. В Европе представлен вариант с 6 ГБ оперативной памяти. Xiaomi Mi 9T Pro оснащен 6,39-дюймовым AMOLED-экраном с минимальными рамками и встроенным сканером отпечатков пальцев. Благодаря спрятанной внутри корпуса фронтальной камере на выдвижном механизме в дисплее нет никаких вырезов. От обычного Xiaomi Mi 9T аппарат отличается более производительным процессором Snapdragon 855 и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 27 Вт.Стоимость модели составит 399 евро.