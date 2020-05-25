Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 получили стабильную версию MIUI 12

Владельцы смартфонов Xiaomi Mi 9T и Redmi K20 начали получать глобальную стабильную версию оболочки MIUI 12, которая основана на операционной системе Android 10. Прошивка предлагает обновленный пользовательский интерфейс, улучшенную анимацию, анимированные суперобои и прочие нововведения. Что характерно, сама Xiaomi называет MIUI 12 лучшей своей прошивкой за последнее десятилетие.

Напомним, что Redmi K20 Pro оснащается 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080, яркостью 600 нит, поддержкой HDR и подсветкой без ШИМ, топовым чипсетом Snapdragon 855, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, выдвижной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с главным модулем на 48 Мп (Sony IMX586), сверхширокоугольным модулем на 13 Мп и телефото-модулем разрешением 8 Мп, аккумулятором на 4000 мАч с быстрой зарядкой на 27 Вт, а также подэкранным сканером отпечатков пальцев нового поколения.
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