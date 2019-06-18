Xiaomi Mi 9T и его характеристика

Железная начинка Xiaomi Mi 9T представлена тандемом из процессора Snapdragon 730 и 6 ГБ оперативной памяти, ёмкость встроенного хранилища составляет 64 или 128 ГБ в зависимости от конфигурации. Аккумулятор на 4000 мАч поддерживает функцию быстрой зарядки, которая сокращает время нахождения гаджета у розетки. Тройная тыльная камера аппарата состоит из датчиков с разрешением 48 Мп (Sony IMX 582), 13 и 8 Мп, за съемку селфи и видеосвязь отвечает 20-мегапиксельная фронталка на выдвижном механизме.6,39-дюймовый дисплей смартфона защищен от царапин закаленным стеклом Gorilla Glass 5 и занимает 91,9% площади лицевой панели благодаря тонким рамкам и отсутствию трендовых вырезов в матрице. Оптический сканер отпечатков пальцев производитель разместил под экраном — разблокировать устройство быстрее и проще, чем при традиционном расположении датчика на задней крышке. Для беспроводных платежей под «капотом» предусмотрен модуль NFC.Стоимость новинки составит 329 долларов.