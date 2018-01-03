Xiaomi Mi A1 обновили до Android Oreo

В прошлом году компания Google запустила программу Android One, в которую вошли такие смартфоны как Motorola Moto X4, HTC U11 Life и Xiaomi Mi A1. На выходе эти модели получили Android Nougat с последующим обновлением до Oreo. Первыми обновить свой смартфон до «печеньки» решил китайский производитель Xaiomi. Стабильная версия прошивки весит 1107 МБ и несет в себе декабрьский патч безопасности, а также все нововведения Android 8.0: «картинка-в-картинке», управления фоновой активностью приложений, обновленный дизайн уведомлений, LDAC, повышенную производительности и стабильность и различные улучшения.