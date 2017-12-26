Xiaomi Mi A1 получит быструю зарядку после обновления до Android 8.0

Не так давно компания Xiaomi начала бета-тест Android 8.0 Oreo для смартфона Xiaomi Mi A1. Сегодня тестеры обнаружили в прошивке неожиданное нововведение – поддержку быстрой зарядки. Как известно, почти все смартфоны Xiaomi не поддерживают технологию Qualcomm Quick Charge, хотя железо имеет эту возможность. Сделано это для того, чтобы не платить лицензионные отчисления за использования этой технологии Qualcomm. Судя по всему, для Xiaomi Mi A1 было сделано исключение. Что до апдейта, то он весит 1,1 ГБ и несет в себе декабрьское обновление безопасности Android. Выход финальной версии Android 8.0 Oreo для Xiaomi Mi A1 ожидается в ближайшие недели.